En corpiño, Silvina Escudero disfrutó de un duro entrenamiento

‘¡Qué bien que me hace sentir!’, expresó en su última publicación Silvina Escudero. La morocha se mostró en su cuenta de Instagram con un conjunto deportivo rosa que le quedó pegado a sus trabajadas curvas. De calza y corpiño deportivo sonrió para las cámaras en distintas posiciones.

‘Trato de hacerlo mínimo 3 veces por semana, si puedo más mejor y cuando no me da el tiempo menos. ¡Pero qué bien me hace sentir! ¿Les pasa lo mismo?’, les preguntó a sus millones de seguidores la bailarina. Es que a través de la popular red social la exitosa modelo sabe cómo despertar el interés de sus fanáticos y no tanto.

Fueron distintas las poses que probó sonriente Escudero en la publicación. Con los puños arriba y una cara de esfuerzo, simulando un ejercicio, mirando en la nada pensando en todo con una rodilla sobre un aparato, otra en la que miró cómplice a la cámara y la restante una versión extendida de la primera.

La sensual morocha, muy activa en Divas Play, no da respiro a sus seguidores. En una de sus últimas imágenes infartantes apareció con una microbikini que incendió las redes por su hilo dental. ‘Hoy me puse linda para verte’, escribió en otra de sus últimas publicaciones en las que, a través de un video se mostró bailando con un vestido súper escotado blanco y negro.

Esta clase de publicaciones de Escudero son habituales en ellas. Desde su cuenta de Instagram, la bailarina sabe cómo incendiar a hombres, pero también a mujeres. Ya sea con sus looks cuando es invitada a algún programa televisivo, con sus trajes de baño o sus vestimentas a la hora de entrenar.