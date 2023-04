Con un vestido muy cavado, Nicole Neumann no se queda callada

Luego de anunciar su compromiso y futuro casamiento con José Manuel Urcera, Nicole Neumann comenzó a dedicarse a su vestido y a la fiesta que sorprenderá por su tamaño e invitados.

La rubia además, volvió a trabajar a "Los 8 escalones" (El Trece) en donde debió reunirse con Pampita, también en el panel de los exigentes jurados.

Por si esto no fuera poco, la amante de los animales, debió salir a hablar luego de que su hija mayor, fruto de la relación con Fabián Cubero, decidiera ir a vivir con su papá y Mica Viciconte por algunas diferencia con su madre.

La adolescente de 15 años, dejó su casa materna y sobre este cambio, Cubero salió a dar la cara y dijo: “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica”, dijo Fabián en diálogo con Pronto.

Por su parte, Nicole no se quedó callada y, luciendo un vestido muy cavado y negro, antes de la grabación del concurso de preguntas y respuestas no se calló y dijo: “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema”.