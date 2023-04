¡Se le ve todo! Ale Maglietti impactó sin corpiño en la pantalla chica

Siempre bella y sin filtro, Alejandra Maglietti volvió a hablar y exponer su postura en la pantalla de El Nueve sobre el descargo de Silvina Luna a los que critican su figura.

En el programa conducido por Beto Casella y también en su cuenta de Twitter, Ale apuntó a quienes quienes hablan de los cuerpos ajenos y se refirió también, a la estética y la vestimenta de los demás con las opiniones negativas que abundan en las plataformas sociales.

Silvina Luna decidió compartir un mensaje con sus seguidores, tras recibir críticas por su cuerpo. pic.twitter.com/xfKl6M4Kcf — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 1, 2023

"Qué plomo la policía de la anatomía y la estética que abunda en las redes sociales. Ñañaña, que tu piel, que tenés no se que en la cara, te ven cosas que uno jamás se miró y la verdad que logran que se instalen inseguridades que uno no tenía…", comenzó diciendo la rubia.

Luego sumó: "Yo que estoy acostumbrada a la crítica despiadada, me genera eso. Me imagino lo que deben sentir otras personas que quizás todavía no tienen el cuero tan duro. Y después preguntan por qué usamos filtro, claro amigo, lo hacemos por que llueven dardos que uno no tiene ganas de sentir", agregó Alejandra.

"Igual mi política va a seguir siendo ponerme, ser y usar lo que me plazca a pesar de la policía estética que abunda en Twitter, Instagram o TikTok".

Fiel a lo que piensa, Ale posó desde el canal mostrando parte de su busto, con una apretada remera negra que completó con un look de cuero ecológico que la mostró fuerte y decidida.