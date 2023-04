Una sanjuanina 'chapó' con Marcos de GH y lo confesó en las redes

Los sanjuaninos siempre estan en los momentos importantes, con personas importantes. Esto se vuelve indiscutible tras lo que comentó una joven sanjuanina. Rocketqueen, tal como figura en Twitter, mencionó haber 'chapado' con el ganador de Gran Hermano.

Jose Barcelona es la joven a quien 'le rezan' por haber besado hace un tiempo al salteño Marcos, quien es admirado por sus valores, belleza y por ser el ganador del reality de Telefe.

'No puedo creer que me chapé al ganador de gran hermano LISTO LO DIJE' fue el punto de ancla para que todos quieran saber más de lo que le pasó a la twittera local. Noticias Relacionadas ¡Sorpresa! Marcos tiene novia y ella lo esperó a la salida de Gran Hermano

Marcos Ginocchio es el nuevo ganador de Gran Hermano

Por ello sumó 'ok va el chisme para mis amichas:fue en 2019 una noche que tocó duki en pueblo límite, fue un chape bariloche kj nos pasamos ig y nunca más nada, me seguía pero cuando me sonó la cara en tw y me fijé m había dejado de seguir'. A sabiendas de que algunos no le creerían dijo ' la q quiera creer q crea y la q no q envidie nomas'.

Teniendo en cuenta que algunos eludirían sus palabras, recordó un tuit que hizo en octubre, a unos días del inicio de Gran hermano, cuando escribió 'un día random en mi vida: gracias a tw me acabo de dar cuenta que hace unos años me bajé a uno de gran hermano?'. Si bien allí no dijo de quien hablaba, dejó abierto el interrogante a que podría ser cualquiera de los 9 participantes. Sin embargo, esta semana se animó y confesó que el beso fue con Marcos.