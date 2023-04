Jey Mammon dejó Argentina en medio del escándalo por abuso de menores

Este miércoles, en horas de la tarde, Jey Mammon fue visto en Ezeiza abandonando el país.

El conductor fue acusado, hace algunas semanas, por Lucas Benvenuto por haber abusado de él cuando era menor de edad, causa penal que prescribió hace un par de años en una decisión veloz de un fiscal y con la defensa de Fernando Burlando.

Ahora y bajo la lupa de la opinión pública, Mammon fue visto con valijas dejando atrás una situación que lo tiene aislado y preocupado.

Fue Estefi Berardi en "LAM" (América) quien dio la noticia del viaje de Rago, verdadero apellido del cantante, con rumbo a España y sin fecha de regreso.

ÚLTIMO MOMENTO JEY MAMMÓN

Yéndose del país a Madrid. #LAM



Y no quería que lo comparen con Darthes…. pic.twitter.com/qerKThG4Nf — eñza ?????? (@enz4censur4) April 6, 2023

Con la idea de alejarse de los medios y del asedio periodístico, Jey expresó cortante: "Necesito relajar la cabeza y descansar un poco". Para cerrar y sin miedo a salir a la calle, el ex conductor de Morfi sumó: "Me ves así, solo, frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? Ya hablé, no tengo nada que decir".