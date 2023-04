Inesperado: La China y Rusherking separados

Este jueves y a través de su cuenta de Instagram, Eugenia La China Suárez confirmó su separación con Rusherking.

Hace algunas semanas, muchos indicios evidenciaban que algo sucedía entre los amantes, como la ausencia de ropa del cantante que advirtió Juariu en un posteo de la ex de Benjamín Vicuña.

Ahora y junto a un video, Suárez expresó: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, comenzó escribiendo la China Suárez.

Luego agregó: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible" Por último, la China Suárez señaló: “Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Por su parte, el ex de María Becerra también salió a dar su versión y, en una historia con fondo negro explicó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió el cantante.

La China Suárez diciendo q quería envejecer con Rusher King JAJAJJAAJJAJ PORFAVOR pic.twitter.com/Pog3o0kYWQ — Emm (@Emiliaaa2810) April 7, 2023

En las redes sociales muchos usuarios criticaron el anuncio y, algunos piensan que solo se trata de una acción de prensa por una nueva canción de los mediáticos.

se confirmó la separación de la china suárez y rusher king pero eso no es todo sino que ya hay rumores de que ella estaría saliendo con TRUENO pic.twitter.com/fDSvTeu4n0 — agus (@aagusxtini) April 7, 2023

Wanda Nara viendo que La China Suarez esta soltera de nuevo pic.twitter.com/75FfKQSvCw — clari (@claritaqueseyo) April 7, 2023

Ahora no bebé, mamá está viendo que la China Suarez se separó de Rusherking en medio de rumores de un affaire con Trueno pic.twitter.com/i8dl0yOuKe — VickycrushuD83DuDDA4 (@vickycrush_) April 7, 2023

La china suárez diciendo que quería envejecer con Rusherking pic.twitter.com/AqRgRadAJS — leonardouD83CuDDF8uD83CuDDEA (@Itscigarette_) April 7, 2023