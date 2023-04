En cuero negro, Flor Peña incendió las redes del sábado

Nuevamente y a punto de volver a la pantalla chica, Florencia Peña volvió a las redes sociales, muy sensual pero cuidando no ser censurada por Instagram, como sucedió durante 2022.

La actriz será parte de "Got Talent", el certamen de formato internacional que conducirá Lizy Tagliani junto a un grupo de reconocidos artistas que acompañarán a la influencer.

Sin tiempo para el descanso, Peña volvió a la carga con su línea de ropa "Actitud de Flor" y promocionó un mono negro de cuero ecológico que marcó sus exuberantes curvas.

"Lo NUEVO de @actitudfdeflor No es un mono… pero parece un mono. Un total look compuesto por dos piezas, en color negro. ¿LES GUSTA?", consultó Flor a sus fanáticos que no tardaron en responder mensajes como: "Me encanta tu color de pelo", "Cada vez más apendejada Sra usted es como benjamín buttom jajaja hasta un aire a la Hija de Daniela cardone cuando era chica tiene y todo", "Estás hermosa con ese color de pelo", entre otros.