Andy Kusnetzoff habló de la demora de "PH Podemos Hablar"

Hace algunos días, los rumores de falta de precisiones sobre el regreso de "PH Podemos Hablar" comenzó a circular entre los medios.

El clásico programa conducido por Andy Kusnetzoff, desde hace años, solía comenzar en los primeros días de abril y, hasta el momento, no hay novedades.

Finalmente, Andy salió a dar la cara y su versión de los hechos sobre el retraso el debut: “Yo creo que va a volver en algún momento; estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. Pero estamos en eso. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver, el tema es cuándo”, comenzó diciendo Andy.

Luego agregó: “Estoy súper contento con PH y creo que está bueno que vuelva”, en referencia a los famosos con quienes el ex CQC compartió gratos momentos durante varias temporadas.

“Creo que estamos en charlas, sin apuro, porque la verdad queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación, y tiene que ver con eso. Está bueno no apurarnos con eso, pero estamos. No hay ningún drama, me tengo que juntar a charlar”, cerró Kusnetzoff.