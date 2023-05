Juana Viale vive una apasionada relación abierta

En el tercer mes del año y dentro de su agitada vida amorosa, comenzaron a circular los rumores de la nueva relación de Juana Viale.

Luego de años junto al joven arquitecto Agustín Goldenhorn, la nieta de Mirtha Legrand comenzó a estar muy cerca del empresario Mauricio Filiberti de 72 años.

Si bien, desde el comienzo hubo mucho hermetismo sobre el tema, ahora en un encuentro virtual entre periodistas de espectáculos se vislumbró alguna novedad del romance.

La instagramer Pochi de la cuenta de espectáculos Gossipeame logró obtener nueva información sobre esta supuesta pareja y dijo: "Juana Viale ha sido vinculada a un amigo de la familia. Un empresario llamado Mauricio Filiberti. ¿Qué tenés para contar de esta pareja?", preguntó a la cronista el periodista Juan Etchegoyen.

"Cuando surgió esa información en los medios, yo intenté consultar a gente conocida que es muy amiga de Nacho Viale. Obviamente, hay mucho hermetismo. Nadie me quiso decir nada al respecto. Pero sí me empezaron a hablar personas cercanas a la familia Filiberti. Amistades y personas que sí conocen la dinámica. Él es una persona de mucho, mucho poder. Es uno de los dueños de Edenor. Es multimillonario", reveló Pochi en Mitre Live.

"Lo que me decían es que la ex mujer, la madre de los hijos de Filiberti, era muy amiga de la familia de Chiquita Legrand y de Marcela Tinayre. Eso está súper chequeado y confirmado. Por otro lado, me había llegado que Juana podría estar saliendo con uno de los hijos de Filiberti. Entonces, yo estaba medio confundida", añadió.

Finalmente, completando la información, Pochi agregó: "Era todo raro pero, el otro día, me contacté con alguien muy cercano a la familia y me dice: 'Mirá, Pochi. Es real que ellos tienen algo. Yo los he visto en reuniones familiares de la mano. Lo que sí te puedo decir es que no es un vínculo exclusivo porque ella habría viajado a Europa y él habría ido a reuniones familiares con otras señoritas'".