Chau desodorante: Ivana Nadal cubre su olor con una esencia natural

En estos días y desde México, Ivana Nadal usó sus redes sociales para anunciar un rotundo cambio en su vida.

La morocha decidió dejar el país en busca de paz y tranquilidad, para vivir en armonía con la naturaleza y ganando su dinero a través de las plataformas sociales, como el caso de la plataforma para adultos de Playboy.

La novia de Bruno Siri, ex de Nati Jota, ahora decidió dejar de usar desodorante para probar con una recomendación que le hicieron hace tiempo.

A través de sus historias en Instagram y en la popular TikTok, Nadal aseguró: “Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”, aseguró.

Luego dijo: “Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte”.

También confesó: “Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa... Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’. Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico...Épico, altísimo dato”, cerró la morocha divertida.