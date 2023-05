Fede Bal y su sinceridad brutal: "Estamos viviendo un momento de cambio sexual”

En la noche del miércoles, Fede Bal fue el invitado de honor al nuevo programa de América y de la mano de Fer Dente.

El hijo de Carmen Barbieri, como es esperable, habló de sus proyectos laborales pero no pudo esquivar el tema de su última ruptura amorosa que lo dejó envuelto en un escándalo de infidelidad y mentiras con Sofía Aldrey.

Sin demasiadas vueltas, el conductor consultó a Bal si tuvo ofertas de alguna marca de lavarropas, en referencia a la forma por la que fue descubierto en sus mentiras: “Yo sé separar y hasta tomarme con humor las cosas que me pasan en la vida porque le humor ha salvado a mi familia en los peores momentos”, comentó y agregó: “Cuando mis amigos me mandan memes de mis momentos yo me río con ellos”.

“Puedo separar las cosas a pesar del dolor que uno vive en una separación porque se sufre y está todo expuesto”, explicó y agregó que jamás tuvo la intención de que su separación llegara a los medios.

“No estoy en donde no quiero estar y eso lo llevo a varias áreas de mi vida. Soy muy sincero en algunas cosas y en otras no tanto, como en el amor que me cuesta mucho”, dijo Federico sincero.

Fer Dente no se pudo aguantar preguntar a su invitado sobre tener una pareja abierta: “Tengo amigos que hablaron eso con sus parejas y yo creo que la monogamia hoy en día no existe, en mí ya todo le mundo sabe que no existe”.

Además, aclaró: “Yo no puedo entender una pareja en donde le prometo amor de por vida a una mujer y decirle que va a ser la única mujer con la que yo voy a estar, y ella tampoco a mí. Estamos viviendo un momento de cambio sexual”.