Quién es Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi

Hace días se conoció una nueva noticia relacionada a la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi.

A través de la cuenta Gossipeame de la influencer Pochi, aseguró que una joven se comunicó con ella para decirle que había pasado una noche con el futbolista.

Se trata de Candela Lecce, una joven promotora, que se muestra bella y realizada a través de sus redes sociales.

Muy sensual y con poca ropa, Cande expresó: “Emprendimos el viaje para allá, íbamos escuchando a María Becerra, que a él le gusta mucho”, comenzó diciendo la joven y agregó: “Llegamos a Puerto Madero y los departamentos eran de un apartotel de conocido de él. Obviamente desde que me pasó a buscar hasta que llegamos yo tenía el teléfono en la cartera. Me dijo que no podía sacar el teléfono”, contó.

Luego, Pecce compartió una foto en donde puede verse apenas al ex jugador del PSG: “La foto, que dicen que está trucada, la saqué con el brillo bajo y en modo selfie para mandársela a mi mamá diciéndole que me estaba yendo. No le dije con quién estaba, obviamente, porque estaba al lado de él. Le dije que estaba yendo para Buenos Aires y que se quede tranquila”, recordó.

“Obviamente pasaron cosas de dos personas que se gustan. Al rato se fue, no es que se quedó toda la noche conmigo. Al ratito se va y ahí es cuando no lo veo más”, recordó. “Yo al otro día me tomé un colectivo para acá. Es más, te digo que me salió 9 mil pesos y me lo pagué yo”, recordó Pecce.

“Al otro día él me bloquea de todos lados y yo no entiendo nada. Yo no sabía por qué él estaba en Argentina”, dijo sobre el viaje del mediático para aparecer en Masterchef junto a Wanda .