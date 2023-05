¿Embarazada? Wanda Nara salió a aclarar un llamativo rumor

Ya no es novedad que la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está llegando a su fin.

A través de sus redes sociales, la conductora de Masterchef anunció que está sola y muy bien en un gran momento profesional de su vida.

Lejos de sus hijas, Francesca e Isabella quienes están con su padre en Turquía, la mediática ahora disfruta de su vida de soltera, tal como demostraron los "amigos" en la noche de entrega de los Premios Carlos Gardel.

En un nuevo contacto con sus fanáticos, Wanda respondió preguntas y, llamativamente realizó sorprendentes declaraciones.

En su relato, comentó que durante las grabaciones de Telefé y frente a las conmovedoras historias de los participantes, la influencer no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al punto que tuvieron que parar varias veces y repetir.

Frente a esta información, la hermana de Zaira aseguró: “Me dicen si no estaré embarazada porque estoy muy sensible”, dijo y luego agregó: “No, no es embarazo. Eso es imposible, no hay chances ni científicas ni naturales”, cerró Wanda descartando cualquier tipo de posibilidad.