En corpiño transparente, Adabel Guerrero recomendó un juguete sexual

Activa en sus redes sociales, Adabel Guerrero sigue presente y en continuo contacto con sus seguidores volvió a sorprender con su contenido.

La ex protagonista de "Sex Viví Tu Experiencia", la obra para adultos de José María Mascari, ayuda a sus fanáticos con mensajes de vida sana y amor propio.

En la misma línea y dando un lugar especial al placer, Adabel desde su habitación y con ropa interior transparente expresó: "Te traigo lo más divertido para jugar en pareja???????? Te animas????", expresó la mediática y mostró un juguete sexual de llamativo diseño y con control wifi.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Guerrero también mostró sus curvas y su cuidada piel y, como era de esperar, la publicación ganó más de 23 mil "likes" y mensajes como: "Perdón mi ignorancia... Pero eso dónde va? Aunq no lo pienso comprar pero me llama mucho la atención ya que no lo entiendo AJAJJAJAJAJA ", "Tendría que ponerme esa ropa?? Al horno estoy con mis medias de toalla", "Tendría que ponerme esa ropa?? Al horno estoy con mis medias de toalla", entre otros.