A punto de dar a luz, Melody Luz habló de un problema de salud

Luego de participar en la primera edición de "El Hotel de los Famosos", Alex Caniggia -quien resultó ganador- y la bailarina Melody Luz comenzaron un romance apasionado.

Fue tal el amor que surgió entre los mediáticos que, a pocos meses de terminar el ciclo del Trece, anunciaron que esperan su primer hijo juntos.

Durante su embarazo, Luz fue víctima de los haters en las redes sociales que la criticaron y expresaron sus más oscuros deseos para con el futuro de la nueva pareja.

Ahora, a pocos días de convertirse en madre, Melody confirmó que le detectaron diabetes gestacional pero tranquilizó a sus seguidores al decir: "Última clase con ?? para la formación hermosa de @onheelz Quiero contarles a las opinólogas de cuerpos ajenos que me detectaron diabetes gestacional (es normal) y que gracias a que no pare de moverme es poco lo que tengo, así que me doy gracias por no quedarme quieta, por seguir mi instinto, por compartir mi sentimiento por la música y por la danza con mi bebé.

Me siento más imparable y empoderada que nunca antes! Y amo Bailando a la @cazzu".