Jimena Barón a los golpes y empujones en la puerta de América

En la noche del jueves, Jimena Barón estuvo de invitada por Fernando Dente en su ciclo de América 'Al Dente' en donde, como parte de su carrera como cantante, la invitada cantó junto al conductor y contó todos los detalles de la llegada de "Mala Sangre", su nuevo disco al teatro Ópera.

Durante la emisión, La Cobra recordó anécdotas, se divirtió y emocionó con el relato de su vida y sus experiencias personales.

Una vez terminado el programa, Barón salió del canal para ir a su casa y se encontró con un grupo de periodistas que la aguardaban en la salida. Al ver que la ex de Daniel Osvaldo no tenía intención de detenerse, comenzaron los empujones y golpes tanto contra Jimena, su asistente y el chofer que la estaba esperando con un auto.

Ya desde su casa y pasada la medianoche, Jimena compartió una historia en su cuenta de Instagram y expresó: "Una locura total lo que pasó a la salida. Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene para hacerte una entrevista no pactada pero entiendo. El tema es que eran las 12.15 de la noche, Momo estaba en casa esperándome y les dije con mucho respeto que tenía que rajar a casa porque tenía que resolver el hecho de acostarlo y que tenga unas horas de sueño para mañana, que se levanta a las 7 de la mañana. Ahí, la buena onda se transformó en odio".

Luego la mediática sumó: "Empezó la locura total, me empezaron a pelotudear, diciendo que si hablo de mi música freno, sino no. Un nivel de violencia... a Mili, que labura conmigo, le pegaron en la costilla y al señor que me llevaba en el auto, le golpearon todo el auto. Después volvió a América a hacer una denuncia de tanto que le golpearon el auto".

Sin dar demasiados detalles de quienes fueron los cronistas que la empujaron, Jimena dijo: "Claramente que una va al programa de Fer Dente porque me tratan bien. Hay programas que si no hacés lo que quieren en el momento en que se les canta, te tratan para la mier... fuimos dos minas a las que a una la empujaron, a mi me forrearon y golpearon un auto en el que yo estaba, abrieron las puertas... una locura total. No sé que dirán mañana pero fue espantoso".

Y cerró indignada: "Estoy cansada de ver cómo maltratan a minas como en mi caso, que crian a un hijo sola y se tienen que ir a acostarlo y les chu... un hue... Estoy harta".