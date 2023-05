Las confesiones de Cami Homs en redes sociales

Siempre vigente, Cami Homs dedicó un tiempo a sus fanáticos, luego de dormir a sus hijos y desde la comodidad de su cama.

Con solo una tanga colaless combinada con una musculosa blanca, la ex de Rodrigo de Paul abrió preguntas en sus historias de Instagram que respondió sin problema ni prejuicios.

Para comenzar, Cami dijo que si bien no está en una relación, no está sola. Como era de esperar, la joven madre no blanqueó con quien comparte su tiempo a solas.

"Duermo sola. Mis hijos duermen en su habitación pero de vez en cuando terminamos los tres acá", dijo la influencer sobre sus hijos.

Con respecto a los outfits de la modelo, un usuario comentó: "Sos de elegir lo primero que encontrás o te gusta tener todo planificado?", a lo que Cami respondió: "Los planeo, a veces me gusta inspirarme en looks que veo por ahí".

"Tenes ganas de volver a enamorarte?", fue otra de las consultas a Homs: "Considero que no es tener o no ganas. Si llega, llega. Y al amor es dificil ponerle límites", aseguró.

Para el final, la mediática reconoció ser muy ansiosa y que la paella es la comida que más extraña de Europa: "Si alguien sabe de la mejor paella de Buenos Aires que pase el dato".