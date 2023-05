¡Peló todo!: Sabrina Rojas disfruta de su soltería y cambió de look

Hace algunas semanas, la relación entre Sabrina Roja y el Tucu López llegó a su fin luego de que la mendocina se enterara de que el conductor se fue, de un boliche de Carlos Paz, junto a una joven muy exuberante.

"Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente", dijo Rojas apenas separada.

Inmediatamente luego de la ruptura, la protagonista de "Desnudos" dejó Argentina y se instaló en Puerto Rico junto a unos amigos que la esperaban para contenerla en el complicado momento personal.

Hace algunos días, se supo que el tucumano habría engañado varias veces a la ex de Luciano Castro. En el ciclo Mañanísima, la panelista Pochi reveló: "A mí me llegó información de que el Tucu habría estado con una bailarina de Sex a los besos, con dos bailarinas... Mientras que estaba todavía en pareja con Sabrina”, dijo la panelista y agregó: “Hay testigos, no voy a mandar al frente a nadie. La testigo me dijo 'yo lo vi y jamás dije nada. Lo vi con mis propios ojos'. Esa sería una de las bailarinas con las que después habría estado".

Renovada y con poca ropa, Sabrina posó en sus redes sociales y también se dio el gusto de pasar por la peluquería de su amigo Leo Leiva en donde cambió su look con mechas y brillos.