Casi en "cuero", Julieta Poggio le dijo que no a Marcelo Tinelli

Con una popularidad enorme, Julieta Poggio sigue sorprendiendo y ya tuvo varias propuestas laborales relacionadas al mundo del espectáculo.

La rubia estuvo formando parte de la nueva obra de "Fuerza Bruta" y está a punto de comenzar a ensayar una obra de José María Muscari. Entre tantos compromisos, la "hermanita", también fue parte del nuevo tema de Flor Vigna.

Entre tantas oportunidades, Marcelo Tinelli también quiso a la joven para su nueva edición del "Bailando", pero sin dudarlo, la joven le dijo que no.

Así lo confirmó en su visita al programa Biri Biri, el ciclo de streaming de Julieta Puente, y reveló su nuevo proyecto laboral. “¿Hay posibilidad para el Bailando?”, le preguntaron a la exparticipante de GH, quien respondió: “Este año no, pero no pierdo la fe de que en algún momento sí”.

Luego, la modelo sumó: “Voy a hacer un programa de streaming con Nacho, la Tora y Daniela, se va a llamar Fuera de Joda y va a ir de lunes a jueves a las siete de la tarde”.

“También voy a hacer teatro con José María Muscari, Coqueluche, y hay reuniones muy lindas para otras cosas”, agregó la joven.

Entre otras cosas, Julieta dijo que también tiene ganas de cantar: “Me gusta la guaracha, me encanta, me la re sube, un tema de esos que me encanta es Mañosa, de La Joaqui. Igual vamos a ver”.