¿Cómo está Jorge Rial luego de su infarto?

Luego de sufrir un infarto en Bogotá y estar 10 minutos clínicamente muerto, Jorge Rial regresó a Argentina a continuar su rehabilitación acompañado de su médico de cabecera Guillermo Capuya.

El conductor de "Argenzuela", el ciclo que se emite por C5N, ya en el país sigue cuidando su salud y, a través de sus rede sociales, va contando cómo está su corazón.

Recientemente, el padre de Morena Rial compartió una foto del informe médico que confirmó su muerte súbita. "Hace tres semanas, 10 minutos".

De visita por su programa de televisión, Rial comentó: "Estoy muy feliz de estar acá, en el mundo. Soy muy cabeza dura, a los 15 minutos del dolor me fui a bañar porque yo tengo una vieja frase de mi viejo, que es 'No hay nada que una buena ducha caliente no te cure', entonces dije 'me voy a bañar', pero con el baño el dolor no pasó", finalizó el ex Intrusos que por ahora, no piensa volver a su programa.