En tanga y sin corpiño el recuerdo hot de Nati Jota en la playa

Como reza una canción de Los Auténticos Decadentes 'con la cola llena de arena', así se mostró Nati Jota en una de sus historias de Instagram del fin de semana. La rublia influencer compartió un recuerdo hot en donde se la ve boca abajo sin corpiño y con una tanga naranja animal print parte de un traje de baño incompleto.

De esta manera la blonda conductora ex Luzzu TV demostró que sus curvas siguen apasionando a miles de argentinos y argentinas. En una especie de topless la joven mediática mostró su belleza en medio de la playa. Claro la foto corresponde a días del verano pasado cuando el país disfrutaba de un muy buen clima post mundial en medio de las vacaciones de comienzo de año.

En la parte superior de la historia, Nati escribió una reflexión: 'Al final me animé (¿solo boca abajjo, cuenta? para mí no, de hecho, mucha gente se desata el corpiño en arg para tomar sol en la espalda, sin líneas, pero yo me lo saqué del todo, denme un puntínnnn)'.