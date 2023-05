Daniela de Gran Hermano se arrepintió de tener sexo en la casa

Luego de su salida de Gran Hermano, el exitoso reality de Telefé, Daniela Celis continuó su relación con Thiago a quien conoció durante el juego y con quien tuvo un romance dentro del certamen.

Los jóvenes resultaron siendo una de las parejas más fogosas, inclusive batiendo un récord de cinco encuentros sexuales en una noche.

Frente a las cámaras y sin importar la presencia de sus compañeros, los amantes dieron rienda suelta a sus deseos luego de anunciar su consentimiento a Big Brother.

Ahora y revisando su paso por la casa, Daniela reconoció que le da mucha vergüenza verse en esa situación tan íntima: “Fue una locura cuando salí por la dimensión de las cosas que habían sucedido”, dijo la morocha al portal Ciudad.

Luego agregó: “La verdad que me arrepiento mucho de mi etapa con Thiago en su momento, de las relaciones sexuales. Creo que es algo que no volvería a hacer. He pedido disculpas por eso y un millón de veces lo volvería a hacer. Fue por la repercusión que tuvo”.

“Cuando vi todo, dije: ‘¡No, chicos! ¡Es un montón!’. Yo ese video no lo vi, no lo puedo ver. ¡Sáquenmelo! ¡No, no, no!”, dijo "Pestañela" cuando le mostraron el video con Thiago en la cama.

Feliz por el momento que le toca vivir y la continuidad de su romance con el ahora verdulero, Celis aseguró: “Adentro de la casa, no nos dábamos ni cuenta. Ni idea de lo que estaba pasando afuera. Y yo no me imaginaba ni la mitad de las cosas que estaban sucediendo y que sucedió. Una locura”, cerró "la hermanita".