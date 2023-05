"ATAV" no levanta cabeza y desde El Trece ya piensan en cambios de grilla

No es novedad, que desde que comenzó la segunda temporada de 'ATAV', en la pantalla del Trece, la segunda parte de la historia de la polaca, no tuvo el éxito que esperaban.

Desde el canal del solcito y Polka, comenzaron a hacer varios cambios, comenzando con el horario en que se emite en las noches de la semana.

uD83DuDCA3 ATAV: con cambios de horario y recortes de escenas



Por el bajo raiting, la furia de los espectadores y actores.



La situación no ha cambiado hasta el momento y, en América, "Intrusos" compartió el enojo y la molestia de uno de los protagonistas.

Se trata de Juan Gil Navarro quien expresó su preocupación por lo que sucede: "Es preocupante que todavía no se haya podido resolver un acuerdo, una ley, yo no creo en las imposiciones ni en las obligaciones... Pero sí creo que, si no hay un consenso general, va a ser un problema".

Luego el actor agregó: "Sé que no nos va bien, pero curiosamente sé que después la gente lo mira en Flow, porque es una de las cosas más miradas, y entiendo eso, porque va tarde. Pensar todo en términos de cuantificación es un bodrio, no tiene que ver con el oficio".

uD83DuDCA3 Juan Gil Navarro: "Es preocupante que haya solo una ficción argentina en TV"



uD83DuDCAC "Creo que a ATAV le han pegado un poco de más".



Por otro lado, otros actores usaron Twitter para manifestar su enojo: "Muy bueno el tráiler, digo el capítulo", comentó Eliam Pico, que representa a Ángel Lombardo en la novela. Luego, sentenció: "Dios, me cortaron toda la escena, realmente son unos f...", comentaron en el portal Pronto.

También, Nacho Di Marco, que representa a Charly Lombardo en la novela, donde expresaba: "Sorprendido igual que ustedes. En un futuro #ATAV2 se le dará el valor que se merece".