Darío Barassi contó un percance con la policía sanjuanina y divirtió a todos

Darío Barassi sorprendió a todos al contar una anécdota inédita al aire en el canal donde transmitirán su nuevo programa. En este caso lo incluye a él y a la policía sanjuanina.

"¡Mamá no hice nada!", exclamó el conductor, recordando una situación de su pasado, aunque ya con risas. Según reveló, es una anécdota inédita de su infancia: "¿Yo conté la vez que pinté un grafiti en la esquina del colegio? Si, pinté un grafiti… cuando tenías 15 años, hacías como un boliche, matiné, todos los grupos hacíamos fiestas. Pinté un nombre, no me acuerdo ni cómo se llamaba". "Cayó la policía, le di todos los datos de cómo llegar a mi casa, yo vivía en la loma del orto, nadie sabía llegar a mi casa", agregó Barassi.

"El policía, esa tarde, llegó", sumó sobre su pasado. Además, Barassi explicó que cuando el oficial entró a la casa, su madre empezó a retar a su hermano Fernando, "que era el vandálico de la familia", mientras con su otro hermano estaban sentados, rezando. Entonces, el policía reveló que estaba ahí por el "joven Darío Pacheco". "Ay, mamá no hice nada!", cerró Barassi

Cabe decir que en los últimos años, Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más exitosos de la pantalla. De este modo, se colocó como uno de los comodines de la señal del Grupo Clarín.