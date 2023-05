Con poquísima ropa, Cinthia Fernández contó que recibe mensajes obscenos

Siempre "picante" y sin filtro, Cinthia Fernández volvió a levantar la voz para contar una situación que está viviendo en los últimos meses.

Como panelista de "Nosotros a la Mañana" (El Trece), la ex de Martín Baclini dijo que está cansada de recibir mensajes en sus redes sociales con contenido sexual.

Lo más llamativo de todo, es que las fotos y mensajes que llegan a su perfil de Instagram, la mayoría de hombres, es que también lo hacen junto a sus parejas en llamativas y muy privadas situaciones íntimas.

“¿Posición favorita en el sexo?”, “Tu mejor foto en tanga”, “¿Te gusta por la colita?”, “¿Mañanero, nocturno o siestero?”, “¿Hacés encuentros?”, “Tu culo es lo mejor que vi en mi vida”, fueron algunos de los mensajes que Cinthia recordó indignada.

Para dar más detalle de los comentarios y consultas que recibe la joven madre recordó un mensaje recibido: "¿Por qué siempre decís pajerlis despectivamente si gracias a ellos hiciste plata?”.

Sin filtro, la mediática aclaró: “Mi cuerpo lo muestro cómo y cuándo se me canta porque soy libre. No les da derecho sobre mí. Me dan asco, algunos tienen foto de perfil con la jermu. En fin, se van multiplicando”, cerró.