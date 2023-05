Preocupación por la salud mental de Alejandro Sanz

Por estas horas y luego de una publicación en redes sociales, preocupa la salud mental del artista español Alejandro Sanz.

El cantante, quien estuvo hace algunos días en nuestro país, abrió su corazón y expresó el especial momento por el que está pasando a nivel mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, comenzó diciendo Sanz.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, agregó el intérprete español.

Como era de esperar, en las redes sociales comenzaron los mensajes de apoyo a Alejandro, entre ellos el de la argentina Karina La Princesita.

