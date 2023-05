"Terminan separados después del Bailando": las predicciones de Yanina Latorre

Cada vez falta menos para que la pantalla de América estrene la nueva edición del "Bailando" con la conducción de Marcelo Tinelli.

Con el jurado formado por Ángel De Brito, Marcelo Polino, Moria Casán y Pampita, la lista de famosos se va conformado y ya hay algunos mediáticos confirmados como el caso de los ex participantes del reality de Telefé "Gran Hermano".

Es el caso de Tomás Holder, Alfa y la pareja formada por Coti y el Conejo. Sobre estos últimos participantes, Yanina Latorre realizó un comentario y hasta una predicción con la correntina que bailará con Maxi Diorio, histórico participante del certamen.

Si bien la "hermanita" quería bailar con su novio, la producción tomó una decisión contraria y, sobre esto, Yanina Latorre comentó: "Ahí va a haber quilombo porque son dos chicos jóvenes... A ella le pusieron a Maxi Diorio que es divino, que siempre está jodiendo con el pitito, el elefantito, que la tiene grande... Obviamente van a terminar mal", deslizó Latorre en el programa "El Observador".

Por su parte, Coti festejó su ingreso al ciclo y en sus redes sociales explicó:"¿Y cómo no le voy a dar like? Si es mi sueño. Yo pedí estar con él pero no se puede. Igual, si no se alegran por mí, por algo es", dijo la ex hermanita.

Y cómo no le voy a dar like? Si es mi sueño? Yo pedí estar con él pero no se puede. Igual, si no se alegran por mi, por algo es — ConstanzauD83DuDC0DuD83EuDEB7 (@cotyrommero) May 23, 2023

"Y al Conejo le van a poner una bomba y seguramente a ella le de celos. Es lo que hablamos con Diego (Latorre), nosotros somos gente grande. A ver, ya se sabe que el tipo me agarraba, me revoleaba. En el momento del baile, te agarran cualquier cosa, lo que venga. El bailarín y la bailarina, no tienen pudor, están acostumbrados por su laburo. Una nena de 20 años que ve al novio refregarse con en el reggeatón y el otro que la ve refregarse con Maxi Diorio... Ahí terminan separados y agarrados a los pelos", cerró Yanina.