Dos años y dos meses para la Mole Moli

Este lunes pasado el mediodía, la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba condenó al ex boxeador, Fabio "La Mole" Moli, a 2 años y 2 meses de prisión en suspenso, informó Cadena 3.

La Justicia encontró al ex deportista, culpable del delito de "coacción" en una causa originada por la denuncia de su ex esposa, Marta Galeano, quien lo acusó de haber ejercido violencia machista contra ella, "incluyendo lesiones y coacción". Pese a la decisión de la cámara, Moli no irá a prisión.

Este veredicto pone fin a una larga batalla legal en la que "La Negra", como se la conoce a Galeano, defendió su posición y ha hecho valer sus derechos. En la acusación hay detalles de episodios de violencia física y emocional que, según ella, formaron parte de su relación con Moli.

Luego de la audiencia y frente a varios medios de comunicación que lo esperaban, la Mole Moli expresó: “Ya se terminó, ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir 'laburando', porque tengo que mantener a mi familia. Ustedes ya escucharon lo que dije. Completamente de acuerdo con la sentencia”, declaró el ex púgil.