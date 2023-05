Marta "Negra" Galiano, se expresó tras la condena de su ex marido la Mole Moli: esto dijo

Este lunes 29 de mayo, alrededor del mediodía, la Cámara 12º del Crimen declaró culpable a Fabio Moli, conocido como 'La Mole Moli' por delito de violencia de género, y Marta La Negra Galiano, su ex esposa reaccionó de una manera tajante en comunicación con Desayuno Americano (América TV).

Después de las denuncias de la "negra", la Mole Moli fue condenado por dos años y dos meses de prisión de manera condicional, por lo que no quedará detenido. Su ex lo había acusado de "lesiones y coacción", ejerciendo violencia contra ella.

"Para mí es poca la sentencia. A un hijo de una señora lo condenaron por una restricción cuatro años y tres meses, y a Fabio le dan dos años y dos meses", expresó Galiano.

Mas adelante, tras la pregunta de la periodista que vinculaba a los hijos que tienen en común con Moli. Ella aseguró lo siguiente.

"Yo prefiero verlo preso por mí, pero por mis hijos no. Ojalá la justicia ponga alguna restricción para que no me moleste a mí. Lo único que lo vamos a tener que molestar es cuando se tenga que hacer el ADN por mi hija mayor que dice que no es de ella", explicó.

Luego de ello, la mujer fue consultada respecto a la relación que mantiene hoy con Fabio ´La Mole´ Moli con sus hijos, y dijo: "No he hablado con ellos. Ellos vivieron la violencia conmigo. No sé qué esperaban ellos, que el padre saliera con los papeles y diga que nunca me pegó", concluyó.