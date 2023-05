Marcelo Corazza muy cerca de volver a la cárcel

No es novedad el conflicto legal en el que está involucrado Marcelo Corazza luego de que lo indicaran como partícipe de un hecho en donde existió abuso de menores.

Luego de su detención en marzo y de estar varios días bajo investigación, el ex ganador de la primera edición de "Gran Hermano" fue liberado pero ahora, todo podría volver atrás porque están pidiendo su detención.

En "Intrusos" (América), Maite Peñoñori dio detalles sobre la causa al decir: "El juez Javier Sánchez Sarmiento rechazó la prescripción de la causa, pero se elevó el expediente para que resuelva las impugnaciones la Cámara del Crimen".

"Va a ser importante qué resuelvan entorno a esto, porque la situación de Marcelo se puede complicar si agravan la imputación. Él por ahora, la imputación que tiene es de corrupción de menores, el resto tiene también abuso sexual. Marcelo no, si le agravaran la imputación, podrían llegar a pedir nuevamente su detención", continuó la panelista.

Luego la rubia reveló: "A mí lo que me dicen es que es probable que no agraven la imputación de Marcelo. Pueden pedir la detención si consideran que hay riesgo de fuga... lo que dicen desde el lado de la defensa de Marcelo es que ese riesgo no existe, que está en su casa, muestra predisposición para la Justicia".

"Pero es cierto que hay que esperar qué resuelve la cámara, en relación a esto. Sí recibió la mala noticia de que no dieron lugar a la prescripción, que era la estrategia más fácil. Lo que me explicaban es que, si le daban la prescripción a Marcelo, corría riesgo de caerse toda la causa, porque los abogados del resto iban a pedir lo mismo. Como que probablemente, también por eso no hayan dado", explicó Maite quien dejó en claro que el productor sigue procesado, con una investigación en curso y él a derecho.