Naza di Serio acosada por un desconocido en las redes sociales

No son buenos días para Nazarena di Serio quien está recibiendo misteriosos mensajes de un hombre que no deja de acosarla en la red Twitter.

Cansada de la situación y sin importar si se trataba de un perfil falso, la rubia publicó todos los textos que recibió un poco temerosa por la situación que le toca atravesar.

El hombre llamado Leonardo González no dudó en decirle a di Serio que iba a esperarla a la salida de su trabajo para comer juntos: "Voy a buscarte para tomar helado y comer pizza o hamburguesas. Después de 14.30hs vamos a tomar helado y comer pizza, invito yo. ¡Te espero después del programa de hoy!", advirtió el hombre.

Mensajes perturbadores

"Me preparo antes de hoy de las 13 y te espero hasta que termine. ¿Querés caminar de mi hombro?", fue otro de sus tweets. En otro mensaje, agregó: "Te querés dejar llevar por la pizza y la coca hoy. ¡Voy porque quiero salir con vos no más!", insistió el misterioso usuario.

"Debes estar durmiendo a esta hora pero antes estabas despierta a las 6.30 porque vos trabajas mucho. El primero de mayo te quedó chiquito por eso vamos a joder por lo menos 3 horas y me vuelvo".

Molesta y a la vez preocupada, Nazarena expresó en la red del pajarito: "Me desperté con una cantidad de mensajes de este tipo decidiendo que hoy me iba a ir a buscar a mi trabajo. Hablando solo. Respondiéndose solo", explicó la periodista.

"Después preguntan por qué el gas pimienta. Lo hago público porque no es la primera vez que me pasa esto y me harté. Por supuesto, denuncia", concluyó en su descargo la mediática.