Con transparencias, Zaira Nara recordó el día que recibió un juguete sexual

Hace algunos días, Zaira Nara compartió un ida y vuelta con sus seguidores y recordó llamativas anécdotas vividas. Lo mismo hizo cuando visitó a Fer Dente en su programa de las noches de América.

La hermana de Wanda, más soltera que nunca, no dejó pasar la anécdota de cuando un seguidor le obsequió algo parecido a un juguete sexual.

Era un coso de madera, de madera, de madera.

“Tus fanáticos te hacen regalos chanchos. ¿Es verdad que en Uruguay te regalaron un consolador de madera?”, comenzó preguntando el conductor. “No era un consolador, parecía. Era un porta rollo de cocina”, recordó la modelo quien confesó que aún lo tiene en la cocina de su casa.

“Estábamos en Montevideo, yo estaba muy ilusionada porque era la presentación de mi marca”, contó Nara y agregó: “Tenía que ir a una farmacia, vi toda la gente esperándome con los teléfonos y no entendía nada. Parecía como si estuviera borracha”, acotó.

Un regalo muy particula

“Cuando entré no sabía cómo ponerme al lado de mis productos, la gente no sabía lo que me estaba pasando y me seguían sacando fotos, yo estaba tentada”, recordó Zaira y siguió: “De repente viene un chico con un regalo, yo re agradecida, cada regalo lo abría en vivo... En ese momento abro, y de repente empiezo a bajar, no terminaba de bajar. Era un coso de madera, de madera, de madera”, relató risueña la modelo recordando el momento.

En sus redes sociales, Zaira compartió una jugada sesión de fotos y, usando un body de encaje negro transparente, dejó ver su busto que apenas cubrían los diseños del genéro.

Además de muy cavado, la prenda se combinó con un jean muy bajo y tacos altos que dieron a la modelo, un aire de diva increíble.