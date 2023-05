Nati Jota se sacó todo y mostró lo bien que le queda la tanga

La joven anduvo por México y a pesar de que desde hace varios días está en Argentina, recuerda sus vacaciones con mucho amor. Por ese dejo algunas postales para el deleite de sus seguidores.

Nati Jota no es vergonzosa y eso lo deja ver en sus publicaciones en redes sociales. Esta vez publicó una serie de fotos en la que se la ve con muy poca ropa.

Con un traje de baño muy sensual de color morado, la rubia expresó: 'Antes de volver a partir hacia algún lado, les dejo unas memorias de lo que fue México. La foto del beso con el amor de verano que ya me rompió el corazón x ahora me la guardo. Ah sí, hay foto de beso y caminatas de la mano, xq yo te la vivo full experience o no te la vivo' (SIC).