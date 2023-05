Sorpresiva declaración de Pipo Cipolatti sobre la serie de Fito Páez

"Prefiero ver un documental de Landriscina", así comenzó diciendo Pipo Cipolatti cuando le preguntaron por la nueva serie de Netflix, sobre la vida de Fito Páez.

La fuerte declaración, la realizó el líder de los Twist, al periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live luego de los comentarios y críticas de Fabiana Cantilo sobre el mismo tema.

“Hablé con Pipo Cipolatti, le quería consultar por la serie de Fito y, obviamente, también por los primeros dichos de Fabiana Cantilo. Él (ahora) salió a bancar a su amiga y, además, confesó que hubo mucha gente que le habló negativamente de la ficción”, comenzó diciendo el periodista.

A continuación, el conductor puso al aire el audio en el que el cantante daba su opinión. “No la vi la serie. No veo esas cosas pero tanta gente me dijo que estaba muy buena. También hay otra gente que me dijo que era una mier...", dijo Pipo.

"Prefiero ver un documental de (Luis) Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”, aseguró el músico.

Sobre los dichos de Cantilo, Pipo expresó: “Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga”.