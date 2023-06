"No soy perfecta pero me cuido y me amo": Marisa Brel se quitó la ropa en Instagram

La reconocida periodista y conductora Marisa Brel se encuentra más linda que nunca luego de festejar su cumpleaños número 53.

Desde su regreso a los medios como panelista de Gran Hermano, ha captado la atención de todos, especialmente en las redes sociales en donde se mantiene activa. Su actitud positiva frente a la vida la convierten en un referente inspirador para muchos y, a través de sus reflexiones suma adhesiones y mensajes de amor de sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 180 mil seguidores, Marisa comparte las actividades que realiza diariamente. Recientemente, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video en el que aparece bailando con total libertad luciendo un malla entera muy cavada.

"Hablar sana. Ahora me siento más liviana. Tirar pesos que te hacen daño. Respirar y Soltar", comenzó diciendo y luego sumó: "No soy perfecta pero me cuido y me amo. Y en estos días me mimo y consiento porque me lo merezco. Porque me podrán lastimar pero nunca derrotar. Eso".

Su mensaje de aceptación y empoderamiento resuena entre sus seguidores, quienes la aplauden por su actitud positiva y su dedicación para mantenerse en forma y saludable. Marisa Brel se ha convertido en un ejemplo de que la edad no define la capacidad de disfrutar la vida y mantenerse en plenitud.