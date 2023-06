"Un amigo la está pasando mal": Wanda Nara salió a apoyar a L-Gante

Después de enfrentar críticas en las redes sociales por su silencio sobre la detención del músico L-Gante, Wanda Nara, ha decidido abordar el tema.

L-Gante se encuentra actualmente detenido, enfrentando acusaciones por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma".

En su cuenta de Twitter, Wanda Nara compartió su perspectiva sobre la situación y respondió a aquellos que la habían criticado por no pronunciarse anteriormente. En su mensaje, expresó: "Soy una de esas personas que siempre están presentes, aunque sea de manera privada, porque aquellos que actúan desde el corazón no necesitan exponerse, especialmente en situaciones delicadas. Aquellos que necesitan saber, ya lo saben. Pido disculpas a los medios de comunicación, pero prefiero no hablar en público cuando un amigo está pasando por un mal momento".

Soy de esas personas que siempre ESTOY , de una manera privada por que el que hace de corazón no lo expone sobre todo en situaciones delicadas . El que tiene que saber ya sabe. Perdón a las guardias periodísticas pero prefiero no hablar en público cuando un amigo la está pasando… — wan (@wanditanara) June 9, 2023

Con estas palabras, Wanda Nara dejó en claro su enfoque de brindar apoyo y solidaridad en privado durante situaciones difíciles. Aunque consciente de la atención mediática que rodea su vida, ella opta por mantener ciertos asuntos fuera del ámbito público, especialmente cuando se trata de un amigo que atraviesa un momento complicado.

La decisión de Wanda Nara de finalmente abordar el tema ha generado una amplia repercusión en las redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas.

Perdón Wan pero en esta no te banco... L-GANTE Viene haciendo las cosas muy mal! Con esto último cruzó los límites. Ahora resulta que tu amigo la está pasando mal... Que queda para el resto — Florcita (@MFloorRedondo) June 10, 2023

"Soy de esas personas que siempre ESTOY , de una manera privada..."



*Lo publica en Twitter.. — Tincuestas (@martinprofeno) June 9, 2023