"Un clavo saca...", Rusherking con nueva novia en Madrid

A través de la cuenta oficial de Twitter del programa "LAM" (América), se publicó una foto de Rusherking junto a quien se rumorea que sería su nueva novia.

Como era de esperar, esta noticia generó gran revuelo en las redes sociales, y la reacción de la China Suárez ante la noticia, no pasó desapercibida.

El tweet decía: "Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire", dando a entender que el cantante ya no estaría solo y viviendo un nuevo romance.

También, Estefi Berardi, a través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen de la mujer en cuestión y afirmó: "Es ella. Fueron a la Bresh también", en referencia a la fiesta más popular de Buenos Aires.

Tras viralizarse la foto de Rusherking, la China Suárez no se quedó en "silencio" y de una manera cuidadosa expresó su opinión dando "like" a una triste frase que decía: "Te dediqué mi tiempo, te ayudé, te saqué sonrisas, te aconsejé, te quise, te di lo mejor de mí, quise ayudarte para que salgas adelante. Y me dejaste ir, haciéndome sentir la culpa de todas tus cosas, y aun así te deseo toda la felicidad".

La noticia del supuesto nuevo romance de Rusherking ha generado un gran impacto en las redes sociales y entre los seguidores de la China Suárez y el cantante. El público está atento a cualquier novedad que surja en torno a esta situación, mientras se especula sobre los sentimientos y las reacciones de las personas involucradas.