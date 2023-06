No se guardó nada: More Rial atacó a todo tras ser acusada de ladrona

En los últimos días, se ha generado una gran controversia en torno a Morena Rial debido a sus fuertes declaraciones contra el periodista Jorge Rial. Ahora, la atención se centra en ella ya que el hecho se produjo el día que fue al programa LAM, conducido por Ángel de Brito.

En ese mismo día, tres panelistas sufrieron el robo de sus pertenencias, las cuales habían quedado en el camarín que Morena Rial también compartió. Aunque nadie acusó directamente a Morena, en las redes sociales surgieron sospechas en su contra.

Ante estas acusaciones, Morena Rial expresó su hartazgo y dijo: "Que le use la tarjeta a mi papá no significa que se la robe a alguien". Las víctimas del robo fueron Mónica Farro (como invitada), Marcela Feudale y Estefanía Berbardi.

Morena fue contundente al decir: "Nada que ver, yo no toqué nada". Rechazó rotundamente las acusaciones y consideró una locura que la señalaran sin pruebas. Hizo referencia a las personas que sufrieron el robo al decir: "Que me escriban las que les faltó algo".

Además, Morena manifestó su indignación, calificando la situación como una falta total de respeto hacia ella. Explicó que no habría podido robar las tarjetas, ya que no tenía dónde guardarlas. Comentó que solo llevaba consigo un jean, un blazer y no tenía una cartera.

Noticias Relacionadas Morena Rial le declaró la guerra su padre

En un audio, Morena realizó un enérgico descargo tras ser acusada de robo, enfatizando: "Me cambié ahí, salí y chau. Mirá si voy a andar robando en el canal para que después digan que soy una delincuente. No, mi amor... Yo no soy una delincuente, no actúo de esa manera".