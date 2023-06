Esta fue la reacción de algunos famosos, tras el descargo de Darthés

Este lunes, algunos famosos defendieron a Juan Darthés en redes sociales, esto sucedió luego de que el actor publicara un video con sus estimaciones tras ser absuelto por una causa, que lo involucraba como supuesto abusador sexual tiempo atrás.

Vale decir que, desde que se conoció la denuncia de abuso sexual, que pesaba sobre el actor Juan Darthés, varios famosos como Mariano Martínez, Roberto Piazza, Virginia Lago y María Rosa Fugazot, salieron a defender a Darthés por lo sucedido. Además de ellos, también lo hicieron Facundo Arana, Gerardo Romano, entre otras personas.

Más, tras la decisión de la justicia de absolver a Darthés y después de que el video en que el actor hizo su descargo el último fin de semana, dos personas más demostraron su apoyo hacia él. Ellas son, Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, quien se animó a poner un emoji de un corazón junto a un aplauso. Y por otro lado, Oriana Junco también comentó en la publicación. "Bravoooooo", escribió, con varios emojis de aplausos como sinónimo de celebración.

En tanto que, Julio Pitbull, tiktoker y youtuber, es otras de las personas que salieron a defenderlo, "Ahora a reclamar justicia por los daños ocasionados", expresó en redes.

Sin embargo, hay cientos de comentarios a favor de Juan Darthés y otros en contra. Después de que Juan Darthés rompiera el silencio tras casi cinco años, su abogado, Fernando Burlando, le dedicó un mensaje a través de la red donde explica por qué ha confiado en él todo este tiempo ante la denuncia por abuso sexual realizada por Thelma Fardín.

"Juan siempre confié. Para mi fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos, y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que sé para vos fue un tormento", empezó diciendo el mediático letrado. Y continuó: "Como siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’ . Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino".

El video del actor decía lo siguiente:

El actor inició su descargo explicando que estuvo cinco años en un proceso legal donde había tomado la decisión de irse del país. "Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas", aclaró.

Por otra parte, Darthés reconoció el fallo a favor de la Justicia de Brasil y expresó: "La Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante".

Después, agregó: "Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no a una sola versión ni a un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador... Y te lo quería agradecer".

Por último, agradeció a todas las personas que lo ayudaron, haciendo referencia también a su abogado, Fernando Burlando: "Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón".

"El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad resiste", concluyó Juan Darthés.