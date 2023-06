Morena Rial mostró la cola y se despegó del escándalo en América

Hace unos días y luego de la visita a "LAM" (América), Morena Rial fue acusada de robo por tres panelistas del programa de Ángel de Brito.

Aparentemente la invitada se maquilló en el mismo camarín en donde las mujeres dejaron sus pertenencias que luego comprobaron fueron revisadas.

Mónica Farro, Marcela Feudale y Estefi Berardi reclamaron dinero, maquillajes y objetos de valor que habían dejado en el lugar antes del ingreso de la hija de Jorge Rial.

Fiel a su estilo, Morena negó las acusaciones a una periodista que le consultó vía Whatsapp pero al ver que la sospecha no desaparecía y la noticia seguía instalada en los medios, decidió volver a la carga: "En vez de hablar de temas que no son verdad o de culpar a gente que no tiene nada que ver, por qué no se focalizan en las cosas horrorosas que tuve que vivir, de todas las cosas que conté, de todo el maltrato físico y psicológico que he vivido... ¿por qué no se focalizan en eso?", comenzó diciendo.

Luego Rial agregó: "Se van a dar cuenta quién miente, cuánta verdad y mentira hay y van a saber realmente la verdad de todo", aseguró la joven madre que luego de tantos rumores, volvió a sus redes sociales para mostrar la cola y provocar a aquellos que hablan de ella sin conocerla realmente.