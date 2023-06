¿Crisis? Coti Romero y el Conejo aparentemente separados

Luego de más de dos meses de la finalización del reality de Telefé, "Gran Hermano", una de las parejas más queridas del juego estarían separados.

Se trata de Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga quienes no estarían pasando su mejor momento, según la periodista de espectáculos Estefi Berardi.

A través de Instagram, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) y de "LAM" (América) fue consultada por sus seguidores sobre la actual situación de la pareja formada por Coti y Conejo y un aparente distanciamiento entre ellos.

"¿Coti se peleó con Cone?", fue la preguntan que le enviaron a la influencer que no dudó en responder: "No, tienen la idea de empezar a mantener un poco más privada la relación y no subir tantas cosas juntos, por eso se arman un mundo", contestó la ex Combate descartando la ruptura de una de las parejas más fogosas del programa conducido por Santiago del Moro.