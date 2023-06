Tras el video de Juan Darthés habló la abogada de Fardín: esto dijo

Este martes, tras la publicación del video que realizó Juan Darthés, tanto Thelma como su abogada dieron su opinión al respecto. La letrada, llamada Carla Junqueira, se refirió al material que subió Juan Darthés en las redes donde, en el que se refería a la causa de la cual quedó absuelto tras ser acusado por violación por la actriz en la época que protagonizaban Patito Feo.

En diálogo con el programa "Intrusos" la abogada expresó: "No sentí nada, no me generó nada porque jurídicamente no tiene impacto ninguno y hay errores técnicos. Hubo un solo fallo absolutorio, no dos. No se si es porque Darthés desconoce la ley y no fue instruido por sus abogados o si es una estrategia", agregó. "Fallo hay uno, la traducción de fallo a portugués es sentencia, que es de primera instancia", explicó Junqueira.

Por otra parte, aseguró lo siguiente. "Nosotros nunca pedimos el secreto de expediente, ellos lo pidieron. Para nosotros es un caso que interesa en toda la sociedad, hay chicos que muchas veces sufren abuso y llevan tiempo para denunciar", aseguró la letrada. Y añadió: "Hay un proceso de toma de conciencia que este tipo de conductas causan un trauma".

Luego de ello, se refirió al trató de la Corte para con Thelma Fardín y señaló: "El fallo es del juez, que no escuchó a Thelma y fue duro el tipo de preguntas que le hacían porque la obligación de respetar a la víctima es de todos durante un proceso legal. Hay gente cruel que opina".

Finalmente, defendiendo a Thelma Fardín expresó: "Dicen que Thelma tenía un sueldo del Gobierno y es mentira. Ella es experta en violencia de género, y la llaman de lugares internacionales porque conoce a las víctimas. A ella le mandan los vehículos para que asista y nosotros tuvimos que hacer un registro de todo eso".