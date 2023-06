"Sin Flor y sin el Frezzer": mirá quienes actuarán en la continuación de Floricienta

Este miércoles, en medios nacionales la artista argentina Cris Morena, confirmo que vuelve a la pantalla. A 10 años de Aliados, la creadora de clásicos del público infanto-juvenil prepara la continuación de Floricienta, uno de sus grandes éxitos. Y el proyecto empieza a cobrar forma a pasos agigantados.

Fue la periodista Laura Ubfal, la encargada de confirmar que por estos días Cris Morena y todo su equipo viajarán a Uruguay, en donde filmará la serie. Se trata de una historia juvenil que será transmitida por la plataforma de HBO y seguirá la historia protagonizada por Florencia Bertotti, que fue furor en el país y en algunos países del mundo.

Desde que se supo que se rodaría la serie, giraron versiones acerca de quienes serán los posibles protagonistas, una incógnita que empieza a develarse en las redes sociales. Ya que una de las confirmadas para el ciclo es Mery del Cerro, la ex Casi Ángeles, que volverá a ponerse bajo las órdenes de Cris pero en una historia diferente.

En este sentido, se confirmó también que Isabel Macedo también actuará en el nuevo proyecto de Cris. “Abrazando esta nueva historia que comienza, con la misma fuerza con la que estoy abrazando mis libros. Cada vez falta menos”, señaló quien en la primera parte de la historia había encarnado a la villana Delfina. Por su parte, Cris posteó en redes sociales.

El elenco juvenil de la tira estará formado por integrantes de Otro Mundo, la escuela de talentos que dirige la productora. Entre los adultos, además de Mery e Isabel, serán de la partida Martín Seefeld y Graciela Stefani, quien hiciera de Malala, la madre de Delfina.

También hubo otros nombres que circularon pero que aún no se confirmaron para el elenco de Margarita. El periodista Ángel De Brito en LAM contó que Morena quería a un ex Gran Hermano. Y no se trata de cualquier ex de la casa más famosa del país, sino nada menos que de Marcos Ginocchio, el ganador del reality. Él tiene ganas de ser actor y le gustaría encarar proyectos de esa índole. También se habló de Julieta Poggio quien confirmó que hubo llamados pero nada cerrado hasta el momento. El dúo conformado por los ex hermanitos sería una combinación ideal para el fandom de ambos que los quiere juntos desde hace meses y más ahora que la influencer confirmó su separación de Lucca Bardelli. Nacho Castañares, también reveló en un móvil con el programa de América que recibió un llamado de la productora de la novela aunque no llegó a concretar ninguna reunión.

Cabe destacar que, la serie se podrá ver en la nueva plataforma ‘Max’, que resulta de la fusión de HBO con Discovery+.