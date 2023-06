Final anunciado: Coti y el Conejo separados y con asistencia psicológica

Finalmente y luego de varios rumores, la relación entre Coti Romero y Alexis Quiroga finalizó en medio de un aparente buen clima y una comunicación de la correntina en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la rubia compartió un texto con fondo negro que aseguró: "Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que se quiere enfocar al máximo y creemos que es lo mejor".

Coty añadió: "No se dejen engañar con bolu... Jamás hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón pero tenemos muchas cosas que sanar. Una locura tener que aclarar esto".

"No voy a dar notas. No lo hice antes y no lo voy a hacer ahora. Por favor, no insistan ahora que no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien", concluyó Romero en sus historias.

El noviazgo, que comenzó dentro de la casa de "Gran Hermano" en Telefé, se extendió unos meses pero ahora, y por razones de las que poco se saben, terminó aparentemente por una bailarina, que será parte del "Bailando" y con quien se lo habría visto al Conejo en una salida nocturna en la Bresh.

Sobre el tema, Ángel de Brito fue consultado por sus fanáticos: "¿Qué opinás de la separación de Coty y el Conejo?", lanzaron sin filtro a lo que el conductor respondió: "Hablé con los dos y están muy mal anímicamente. Están con psicólogo, enojados con lo que dicen en las redes y no quieren hablar por ahora".