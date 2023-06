Harto de Marcos, Agustín Guardis no se quedó callado

Luego del final del exitoso reality de Telefé, "Gran Hermano", la relación del ganador Marcos Ginocchio y de Agustín Guardis se mantuvo tal como sucedió dentro del juego.

Guardis siempre apoyó al salteño y aseguró que sería el campeón del juego de convivencia que se extendió, por primera vez en Argentina, por más de cinco meses.

Viajando por varias provincias del país, realizando presencias y participando de eventos, Guardis finalmente se cansó de una situación y, sin filtro, dijo que estaba harto de que siempre le preguntaran por Marcos y no por él.

Entrevistado por Estefi Berardi, la panelista consultó: "¿Es verdad que te enojaste un poco con tus seguidores y les decías: 'No me rompan más con Marcos'?".

"Sí, es verdad", comenzó diciendo el ex hermanito y luego agregó: "Me estaban hinchando un poco y me tuve que enojar para bajar un poco de línea y tranquilizar un poco las aguas. Me hacen muchas preguntas con respecto a mi amigo y yo no puedo dar información real de Marcos. Yo soy amigo de él y nada más. Me preguntan '¿cómo está?', ¿qué le pasa?, ¿por dónde anda? Como si yo tuviera la hoja de ruta de él", explicó molesto.

"Entiendo que tengo una relación cercana con él, entonces por ahí tienden a preguntarme cosas pero no les daría las respuestas, se las tiene que dar él. Además, es como: 'Chicos, yo estoy para otra cosa'. Soy amigo de él y nada más", expresó Guardis quien tiene varios proyectos en mente.