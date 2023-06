Jorge Rial: se conoció el nombre de su amante

Desde hace unas semanas, Jorge Rial quedó en medio del foco de la noticia por los dichos de su hija mayor, Morena Rial quien se decidió a contar todo acerca de vida, los maltratos de su madre y su actualidad económica.

Entre las declaraciones de la joven influencer, se conoció que el conductor de "Argenzuela" tuvo una relación paralela con una reconocida periodista mientras estaba casado con Silvia D’Auro.

Todo comenzó esta martes en "LAM" (América) cuando Marcela Tauro contó que D’Auro protagonizó un escándalo en la fiesta de un importante medio. En esa ocasión, la productora enfrentó a los gritos, a una periodista que mantenía una relación paralela con Rial.

Como era de esperar, las especulaciones por conocer la identidad de la profesional comenzaron a tejerse en las redes sociales y, finalmente, la protagonista de la historia se hizo cargo y asumió que fue amante de Jorge Rial.

Se trata de Tatiana Schapiro quien reconoció su amorío en "LAM" y aseguró que no tiene nada que ocultar: "Con la mejor, pero no hay nada que decir. Estamos hablando de la prehistoria. Yo tenía veintipico de años, estaba soltera, no tengo nada que esconder... Me sorprende que en 2023 estemos hablando de algo que pasó hace casi 20 años”, cerró.