Mónica Farro, muy sexy, salió a defenderse de las burlas de Morena Rial

Hace algunos días, un robo en los camarines de América, más precisamente en el programa "LAM" encendió las alarmas de las "angelitas" porque ese día, y por el mismo lugar, pasó Morena Rial, la polémica invitada que está destrozando a Jorge Rial con sus declaraciones.

Una de las perjudicadas y que perdió tarjetas de crédito y dinero, fue Mónica Farro que estaba como panelista invitada del programa de Ángel de Brito.

En pleno proceso de investigación por los robos en el canal de Daniel Vila, Morena salió a hablar en los medios y tuvo un especial mensaje para Farro al decir: “Yo Estoy muy tranquila porque sé que no fui, así que que hagan y que hablen lo que quieran”, comenzó diciendo la influencer en el programa de Karina Mazzoco.

Luego agregó: “Con todo lo que hablan, no me extrañaría, ¿pero cuánto le podés sacar, sin desmerecer, a Mónica Farro?...Yo soy Morena Rial y voy a comprarte a un local con la tarjeta de Mónica Farro. Me vas a decir ‘pibita, estás loca’”, aseguró.

Frente a estas declaraciones, Farro usó sus redes sociales y con una imagen de "LAM" aseguró: "Sigan que tengo espalda para tod@s, hablar así de una mujer ya no va más, sin justificativo alguno me parece demasiado pasado de moda y decadente. Hablemos con respeto como yo lo hago siempre, a la larga todo se pone en su lugar. QUE TENGO YO QUE SIEMPRE SE LA AGARRAN CONMIGO...? En cada nota que doy me cuido de cada palabra que digo, muchos deberían aprender a cerrar el pico", expresó.

Horas más tarde mostró sus curvas desde el teatro, sin preocuparse demasiado por los dichos de la joven madre.