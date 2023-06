Juli Poggio: "Esto me da náuseas"

Luego de que Julieta Poggio y Lucca Bardelli se separaran definitivamente, circuló una versión sobre un supuesto affaire entre el joven y la mamá de la ex Gran Hermano (Telefe), Patricia Destefani. Tras la viralización de este tema, Juli desmintió todo.

Poggio habló al aire de su programa en streaming, Fuera de Joda, y dijo lo siguiente:

"Fue muy feo para mí, para mi familia, este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia, me duele y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy".

Agregó además, "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera", planteó, aparentemente en referencia a Tamara Bella, la panelista de La Tarde del Nueve (El Nueve) que dio la información.

¿Por qué surgieron rumores de romance entre la mamá de Julieta Poggio y su ex, Lucca Bardelli?

En el programa A La Tarde del Nueve de Canal Nueve estaban hablando sobre la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli, cuando Tamara Bella lanzó: "Yo tengo un dato. Las malas lenguas hablaban de que Lucca tenía una supuesta relación con Pato, la mamá de Julieta. Eso salió en todos lados. Había una foto de Pato con Lucca abrazados... Una relación un poco rara".

Luego de ello, la panelista salió a aclarar sus dichos a través de sus historias de Instagram: "Hago esta historia solo para aclarar que lo que dije de la madre de Julieta con respecto a su ex, Lucca, fue algo que circulaba en redes y portales. En ningún momento dije que lo afirmaba, es más, dije que yo no lo creía".