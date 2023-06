"Pasada de copas", Jimena Barón festejó el éxito de Mala Sangre

Esta semana y durante dos noches consecutivas, Jimena Barón sorprendió en el escenario de Teatro Ópera en donde presentó, su nuevo disco "Mala Sangre".

Con dos funciones "sold out", la madre de Momo se lució en el escenario y recibió los mejores comentarios sobre sus nuevos temas, la puesta en escena y su talento vocal.

Una vez finalizadas las dos noches de música y emoción, Jimena y su gente festejaron a lo grande y, este viernes la mediática compartió un carrera de fotos y videos.

Con un vestido completamente transparente Barón expresó: "Hubo una fiesta after Mala Sangre pues empezamos felices y exitosos y lo merecíamos después de tanto trabajar. Yo fui prácticamente desnuda porque me pareció bien. Me emborraché por ende el contenido es extraño. La fiesta fue la mejor porque la organizó @somosjecan en @laundrysoho", comenzó diciendo.

Luego agregó: "No tengo ni una foto ni video con mis compañeros de show que ya entendí que son un peligro para salir por ende Dios nos ayude de gira. Me clavé una hamburguesa después de más de 3 años pues era vegetariana. Matías 3x3 = 9. Después mamada se ve que grabé cuando jugaba con Torino mientras mi novio (ya no tan paciente) me sacaba las extensiones del pelo, y al día siguiente encontré las papitas tiradas en la cartera que salió un huevo, pero las cosas están para disfrutarlas, verdad?".