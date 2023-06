Santi Maratea confirmó su romance con Guillermina Valdes

Hace tiempo atrás, Santiago Maratea fue noticia por los rumores que indicaban que el famoso influencer mantenía un romance con Guillermina Valdés

Sin embargo, cada vez que se les preguntaba a ambos, el mediático y la actriz lo negaban y solo aseguraban que tenían solo una relación de amistad.

Ahora, Maratea visitó el canal de streaming Olga, conducido por Migue Granados y junto con Nati Jota consultaron al invitado sobre su relación con la ex de Marcelo Tinelli.

Para sorpresa de todos los presentes y los conectados al programa de streaming, Santi expresó: "Es muy grosa Guille, gran maestra. Ella me enseñó que a ella le enseñaron, hablando de los medios, lo positivo de no responder... Como verás, no aprendí tanto. Después me enseñó cosas más personales".

Un poco avergonzado, Santi se río ante cada comentario de los conductores confirmando, de alguna manera, el romance con la modelo.

"Hablé el otro día, no la veo hace unos meses... Pero aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Me sirvió mucho conocerla, fue muy clave, es una persona muy sabia", expresó Santi Maratea y, sin dudarlo Migue Granados sentenció: "Amigo, estás enamorado".